Anche all’università di Siena la lunga notte delle elezioni Usa

mette sotto la lente lenegli Stati Uniti. Ci saranno docenti universitari, giornalisti, intellettuali ed esperti a seguire e commentare la nottata del voto presidenziale negli Stati Uniti, in un incontro dal titolo America, dall’altra parte della luna, organizzato ddiin collaborazione con il Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive (Dispoc) e con la redazione di Culture Globalist. L’iniziativa si terrà nell’auditorium del Santa Chiara Lab (via Valdimontone 1) dalle 23 di martedì 5 alle 6 di mercoledì 6 novembre, conuna diretta YouTube e Facebook sui canali di Unisi e Culture Globalist. Qui l’indirizzo per il collegamento. Nella prima parte dell’iniziativa, alcuni docenti dell’ateneo si confronteranno con il pubblico presente in sala e collegato a distanza: interverranno i professori Luca Verzichelli, che spiegherà le regole del gioco, Giovanni Gozzini, sulla storia americana e lepresidenziali, Pierangelo Isernia, su voto in Usa e rapporti all’interno dell’alleanza atlantica, Francesco Olmastroni, sulla comunicazione dei candidati e dei vice, Fabio Berti, sul tema dell’immigrazione, Luigi Bosco, sulle questioni di economia, Alessandra Viviani, che parlerà dei diritti civili, e Mattia Guidi, su voto e globalizzazione.