Scuolalink.it - Agevolazioni pensione anticipata per disoccupati: come accedere ad Ape Sociale e Quota 41

Leggi tutto su Scuolalink.it

Buone notizie per chi si trova senza lavoro e ha difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro a causa dell’età avanzata. Esistono diverseche permettono diallaprima del raggiungimento dei requisiti standard per ladi vecchiaia. Due strumenti fondamentali per chi è disoccupato e ha terminato l’indennità di disoccupazione NASpI sono l’Ape41. Scopriamo quali sono i requisiti pera queste misure esfruttare al meglio lo stato di disoccupazione. Requisiti per NASpI e Accesso allepensionistiche La NASpI rappresenta un passaggio obbligato per chi desideraall’Apeo a41. Questa indennità di disoccupazione spetta a chi perde il lavoro non per propria volontà,nei casi di licenziamento o scadenza di un contratto a tempo determinato.