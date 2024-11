Tvpertutti.it - Affari tuoi, il poliziotto Daniele sbanca alla Regione Fortunata grazie all'amico Peppe: il montepremi

Non poteva finire in maniera più sorprendente di così, la puntata didel 4 novembre. Mentre il mondo è in attesa delle elezioni presidenziali statunitensi, il Molise festeggia il suo vincitore. Quella che sin dall'inizio è parsa essere una partita a dir poco s, perha avuto un finale completamente folle. Il merito, però, va all', che ha passato una buona informazione al pacchista, lasciando De Martino incredulo. Stefano De Martino: 'Finalmente è arrivata la polizia' «Finalmente è arrivata la polizia», ha esclamato Stefano De Martino nel presentare il concorrente di questa puntata., che viene da Campobasso, in Molise, è undella scientifica. Al suo fianco c'era la compagna Tiziana. Entrambi sono stati sposati e hanno dei figli dal loro precedente matrimonio.