Ademola Lookman lo spaccapartite | Atalanta come gode Gasperini

Ci sono i giocatori forti contro le squadre più deboli e poi ci sono i giocatori forti contro le squadre più forti.appartiene a questa seconda categoria, che poi è quella dei più grandi. Quando il gioco si fa duro, il veroinizia a giocare. Nel primo tempo contro il Napoli ha raggiunto le vette della finale di Europa League. A tratti sembrava un alieno piovuto sul pianeta terra per giocare a pallone. Il bello è che non si sforza per produrre queste prestazioni. Non entra in campo con una faccia diversa dal solito, non è incattivito, non si fa spingere dai nervi. È naturale, per lui, essere decisivo quando la squadra ha bisogno di un leader tecnico, forse perché nessuno glielo chiede. È un equilibrio perfetto che le lusinghe del Psg a fine estate avrebbero potuto rompere, ma anche in questoe l'sono stati perfetti. Il giocatore è stato sincero nel dire che ci stava pensando, il club è stato comprensivo nel concedere al giocatore qualche giorno di riflessione.