Tvplay.it - Addio Juric, la Roma ha deciso: tris di tecnici per la panchina giallorossa

Leggi tutto su Tvplay.it

Torna possibile l’esonero di, dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Verona. Lavaluta tre allenatori: i nomi. A distanza di una settimana, resta a forte rischio la posizione di Ivan. Stavolta, però, c’è da registrare una sostanziale differenza. I Friedkin lunedì scorso, dopo il pesante ko rimediato per mano della Fiorentina, avevano infattidi confermare il tecnico non avendo a disposizione, nell’immediato, una vera alternativa. Tanti contatti avviati ma nulla di concreto. Ora, invece, sono diversi i papabili sostituti pronti a sbarcare subito sullae prendere il posto del croato., lahadiper la– TvPlay.it (LaPresse)Il croato giovedì sera, in seguito alla vittoria ai danni del Torino, era tornato un minimo a respirare stoppando le voci relative ad un possibile esonero.