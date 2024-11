Iodonna.it - A "Supernova", il nuotatore oro olimpico racconta ad Alessandro Cattelan come ha incanalato la delusione per la fine di una storia d'amore

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Thomas Ceccon è stato assoluto protagonista. Ilveneto ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri dorso, ma in tanti se lo ricordano anche per un curioso episodio che lo ha visto protagonista fuori vasca. Dopo aver criticato il Villaggio, dendolo «impossibile per dormire», il campione è stato immortalato mentre riposava sotto una panchina. «Ero stanco e volevo stare un po’ per i fatti miei», hato al nuovo podcast Stasera c’è. Incalzato dal conduttore, Ceccon ha scherzato sulla scomodità della panchina: «Avevo provato sopra, ma uscivo con i piedi!».