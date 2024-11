Sport.quotidiano.net - Vai Correggese!. Battere la Virtus per tornare a far paura a tutti

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

(15) a caccia del terzo successo di fila per candidarsi prepotentemente ad un ruolo tra le "big". Nell’undicesima giornata d’Eccellenza i biancorossi ospitano alle 14,30 al "Borelli" il fanalinoCastelfranco (0) e hanno la concreta occasione per rimanere in scia alle primissime, visto che la vetta è a sole 5 lunghezze. Turno casalingo ad alta quota per la Vianese (16), che in settimana ha lasciato 2 punti a Formigine: per i rosso-blu è in programma la sfida con la capolista Nibbiano&Valtidone (20). Punti pesanti in palio nel derby tra Brescello Piccardo (11) e Fabbrico (5), con gli ospiti che vogliono mantenersi imbattuti nella gestione Galantini, mentre Arcetana (9) e Rolo (8) cercano riscatto tra le mura amiche, ricevendo rispettivamente Gotico Garibaldina (13) e Colorno (9). Promozione.