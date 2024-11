Iltempo.it - Spray al peperoncino nei vagoni della metro. Chiusa la stazione Barberini

Panico neipolitana di Roma quando un borseggiatore ha spruzzatoaldurante un tentativo di rapina ai danni di una turista. Immediatamente è scoppiato il caos tra il fuggi fuggi generale. Per questo sono accorsi i carabinieri e la fermataè stataper venti minuti. Il tutto è accaduto intorno alle 18 di sabato 2 novembre. E questa non è la prima volta cui la fermatadiventa oggetto di rapine, risse e atti di vandalismo. Già in passato si sono succeduti moltissimi gesti che hanno scatenato il caos e provocato la chiusurafermata.