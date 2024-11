Lanazione.it - Shreesti Oikawa mercoledì in concerto nella Sala Rosa

Leggi tutto su Lanazione.it

La musica disarà protagonista del prossimo appuntamentodell’Università di Siena, in programma6 novembre alle ore 18.30, nell’ambito della rassegna organizzata dal Conservatorio Rinaldo Franci in collaborazione con l’Ateneo senese. La giovane pianista, allievaclasse di Paola Franconi, si esibirà su un repertorio di Johann Sebastian Bach, Suite Francese V - BMW 816; Fryderyk Chopin, da Preludi op.28 e Claude Debussy, dal 1° libro dei preludi. L’evento è a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione. Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.conservatoriosiena.it e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e ‘X’ dell’Istituto Franci.