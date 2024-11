Ilrestodelcarlino.it - Romagna, in alto i calici: "I nostri vini di qualità. Ma c’è molto da fare per la promozione"

Il vino è il prodotto agroalimentare italiano più esportato nel mondo, considerato patrimonio del ‘made in Italy’. Nessun altro Paese viticolo dispone infatti della ricchezza di varietà di uve dell’Italia. Lanon è da meno, dopo anni di duro lavoro ha raggiunto un’ottima, come messo in evidenza da gran parte dei produttori presenti a ‘GiovinBacco’ a Ravenna. Ma c’è ancoradaa livello di. A parlarne è Daniele Longanesi, dell’omonima azienda agricola di Bagnacavallo dove si produce l’ormai noto Burson, etichetta blu e nera, nato da una felice intuizione di Antonio Longanesi. Longanesi è anche il presidente del Consorzio ‘Il Bagnacavallo’, nato nel 1997 per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.