Questione di stoffa, Love actually o Le Iene? La tv del 3 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 3, su RaiUno alle 21.25, per il ciclo “Purché finisca bene”, verrà proposta la visione del film “di”. Matteo è un giovane disegnatore che, nell’attesa di pubblicare una graphic novel, lavora nell’attività di famiglia, la storica sartoria Mampresol, insieme a suo padre Orlando e alla nonna Mina, orgogliosi e provetti artigiani. La cliente più importante è la stravagante Serena Ravagnin che, munita di bozzetti da trasformare in abiti, non fa che seminare ansia e dubbi sull’effettiva bellezza e originalità dei capi da loro confezionati. Per la sfilata che la proclamerà stilista, deve essere infatti tutto più che perfetto. Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “La rosa della vendetta”. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”.