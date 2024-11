Ilrestodelcarlino.it - Questa sera brilla la stella di Pat Metheny

È certamente lapiù luminosa diedizione del Bologna Jazz Festival: Patfa tappaalle 21,15 all’auditorium Manzoni con il suo tour ’Dream Box/MoonDial Tour’. Un assolo totale in cui il chitarrista jazz (e crossover) sarà sul palco accompagnato dalle sue tante chitarre. Un artista da record che con i suoi oltre 50 dischi da leader ha collezionato 39 nomination e 20 vittorie ai Grammy Awards (in ben 10 diverse categorie). Vera icona della chitarra, capace di trascendere i confini del jazz e della fusion, Patci ha abituati a un’inesauribile creatività e a progetti fuori dagli schemi, ma ha pur sempre coltivato anche situazioni strumentali più canoniche, come i trii coi quali ha girato il mondo negli ultimi anni. Nel suo nuovo tour in solitudine, Patcrea una situazione intimistica come mai prima nelle sue performance dal vivo.