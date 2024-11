Game-experience.it - PS5 durerà 10 anni anche grazie a PS5 Pro, afferma il CEO di Sony

Hideaki Nishino, il CEO diInteractive Entertainment, hato che la generazione PS5 sarà contraddistinta da una durata di ben 10a PS5 Pro, suggerendo di conseguenza che la piattaforma sarà supportata per altri 6. Dopo aver rivelato che PS5 Pro non è una console di nuova generazione, Nishino hato nel corso di un’intervista con Variety che le piattaforme PlayStation 5 avranno davanti a sé ancora un bel po’ di: “Credo che sia fantastico sentire le persone parlare di PS5 Pro. Di solito, a partire dal terzo anno di una generazione di console, le conversazioni della community iniziano a spostarsi sulla next-gen, ma siamo felici di vedere tutto questo coinvolgimento dei fan per PlayStation 5 Pro. Sono sicuro chei nuovi utenti che si avvicinano ora a PlayStation guardano con interesse a questo modello Pro.