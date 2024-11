Ilfattoquotidiano.it - Ozempic lips, cosa sono le “labbra da Ozempic” e perché sono “un trend preoccupante”

Dopo l’face, che ha occupato mesi fa le pagine dei giornali, ecco il suo corollario: le. Il problema deriva principalmente dal così detto uso off label, cioè improprio di un farmaco. L’è nato per combattere il diabete 2 e l’obesità, e i suoi effetti collaterali, rispetto ai rischi di queste patologie,accettabili. Ma le cose cambiano se il farmaco viene usato come scorciatoia per dimagrire, come stanno facendo molte celeb, che tra l’altro non si fanno mancare i filler. “Ildi Hollywood è”, ha dichiarato a People la dottoressa Caroline Apovian, condirettore del centro di dimagrimento e benessere al Brigham and Women’s Hospital di Boston, sottolineando che il farmaco non è destinato a ”star che devono perdere 5 kg, ma a persone che stanno morendo di obesità, che moriranno di obesità”.