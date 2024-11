Lanazione.it - Ospedale, verso il secondo lotto. A gennaio apre il nuovo cantiere

Leggi tutto su Lanazione.it

Procedono senza intoppi i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso dell’del Valdarno. Il punto della situazione è stato fatto nei giorni scorsi dalla direttrice amministrativa della Asl Toscana Sud Est Antonella Valeri in sede di Conferenza dei sindaci. Si sono conclusi gli interventi del primoe, per ilè già stato approvato il progetto. L’azienda sanitaria è in attesa che il Ministero ammetta il finanziamento di oltre un milione di euro e, non appena avverrà, sarà aperto il, presumibilmente nei primi mesi del 2025. Per il terzo step invece è stato richiesto il finanziamento alla Regione Toscana. Non era possibile concentrare l’intervento in un unico, poiché l’accesso al pronto soccorso è su una strada a senso unico. Installare un maxiavrebbe quindi impedito l’ingresso e l’uscita dal Ps.