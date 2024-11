Anteprima24.it - Omicidio di San Sebastiano al Vesuvio: Borrelli incontra i familiari della vittima

Tempo di lettura: < 1 minutoFrancesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, ha fatto visita alla famiglia di Santo Romano, il 19enne ucciso a colpi di pistola a Sanal, per mostrare vicinanza e solidarietà. “Un destino crudele e terribilmente simile lega Santo Romano e Francesco Pio Maimone, ucciso la notte del 20 marzo 2023 tra gli Chalet di Mergellina. Per questa ragione i genitori di Francesco Pio, che hoto la scorsa notte, si sono uniti al mio appello per richiamare tutta la società civile a reagire con fermezza a questa scia di sangue che sta distruggendo la vita dei nostri giovani. Dobbiamo essere in tantissimi stasera a San, perché la famiglia di Santo, distrutta dal dolore, non può essere lasciata sola.