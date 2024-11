Quifinanza.it - Nessuno vuole le auto elettriche, sugli acquisti pesano costi e ansia da ricarica

Nonostante la spinta verso la mobilità sostenibile e i continui incentivi governativi, l’elettrica non sembra avere il successo sperato, soprattutto in Italia. Concessionari e clienti si dimostrano scettici verso la tecnologia green. A frenare: i prezzi ancora troppo alti, l’dae la scarsa diffusione delle infrastrutture di. In questo contesto, le ibride stanno invece registrando vendite maggiori, arrivando a superare le vendita dellea benzina. Le vendite dellenon vanno bene In Italia le vendite direstano molto basse, soprattutto rispetto ad altri mercati come gli Stati Uniti o la Cina, dove la diffusione delle BEV ha preso piede da tempo. Secondo i dati raccolti, la maggior parte delle vendite avviene solo grazie alla presenza di incentivi significativi.