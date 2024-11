Ilfattoquotidiano.it - Mentre il lusso è in crisi, il fast fashion macina fatturati: “Giro d’affari di 185 miliardi di dollari nel 2027”. L’esperta: “Prezzi bassi e spinta continua a cambiare vestiti, ecco perché trionfa l’insostenibilità”

la moda diattraversa unaesistenziale profonda, con i colossi costretti a puntare su hotel e ristoranti per salvare iin caduta libera; ila marciare con numeri impressionanti, puntando a raggiungere i 185dientro il. Le ultime stime di Statista prevedono una crescita del +74,5% in soli tre anni, un incremento che ridisegna i confini del mercato della moda e sottolinea come l’abbigliamento a basso prezzo (e scarsa qualità) non solo resista alle critiche, ma continui a espandersi a ritmi vertiginosi.