Le Iene: stasera in onda audio e chat inedite sulla vicenda Sangiuliano-Boccia

ROMA – Questa sera, in prima serata su Italia 1, Letornano con un’inchiesta di Alessandro Sortinocontroversa, promettendo “esclusive” e rivelazioni. Tra le anticipazioni, vengono citatiesclusivi in cui Maria Rosaria, parlando con Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati, nega categoricamente di aver avuto un rapporto intimo con il ministro. Nell’afferma: “Non c’è stato nemmeno un bacio tra me e il ministro” e, in riferimento a delle foto in uscita su Oggi, specifica: “Non ci sono immagini di noi che ci baciamo o abbracciamo; in tutte, io ho dei fogli di lavoro in mano e mantengo le distanze come si fa con i ministri.” La donna non solo smentisce l’esistenza di una relazione, ma si dichiara vittima di una violazione della privacy.