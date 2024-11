Oasport.it - L’Atalanta espugna Napoli e l’Inter ne approfitta: lotta scudetto apertissima, quattro squadre in tre punti

Oggi si sono giocatepartite valide per l’undicesima giornata della Serie A.ha sconfitto ilcon un secco 3-0: la doppietta di Lookman su invito di De Ketelaere (al 10? e al 31?) e la rete di Retegui in pieno recupero hanno steso la capolista di fronte al proprio pubblico del Maradona.non ha saputore del passo falso dei partenopei, pareggiando con il Venezia per 1-1 a San Siro: il gol di Lautaro Martinez al 65? ha fatto la differenza (in pieno recupero il VAR ha annullato un gol agli ospiti). La Fiorentina prosegue la sua fantastica cavalcata, imponendosi per 1-0 in casa del Torino grazie alla stoccata di Kean al 41?. Fantastica prestazione del Verona, che ha battuto la Roma per 3-2: Tengsted e Magnani hanno portato avanti gli scaligeri, ma Soule e Dovbyk hanno risposto prima del gol vittoria firmato da Harroui all’88mo minuto.