Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona nella tana della capolista. I biancorossi si giocano le loro carte

E’ il derby più emozionante di quelli in programma in questa stagione: Ancona e Samb si troveranno di fronte oggi pomeriggio alle 14.30 al Riviera delle Palme. Ciascuna decisa a farsi strada in un campionato finora all’insegna dell’equilibrio. Inutile negarlo: la Samb è la formazione più accreditata per la vittoria finale, quella chè è partita da lontano per programmare la stagione e per investire secondo i propri obiettivi. Il suo cammino, finora, parla da sé. Tra l’altro la Samb avrà dalla sua uno stadio pieno di tifosi, a differenza delche si presenterà al Riviera delle Palme senza i propri sostenitori a causa del divieto imposto dalla prefettura di Ascoli Piceno.