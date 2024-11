Inter-news.it - Inter-Venezia, Di Francesco punta sugli ‘ex’! Probabile formazione

si giocherà stasera domenica 3 novembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito ladi Eusebio Di. LA SFIDA –sarà il match dell’undicesima giornata di Serie A dellanerazzurra. I meneghini arrivano all’incontro dopo il netto successo per 3-0 al Castellani di Empoli, circostanza nella quale il fronte offensivo ha funzionato in maniera ideale e la difesa ha evitato per tutto l’arco dell’incontro i soliti rischi che hanno caratterizzato il suo inizio di annata. Con il Napoli a +4 e la Juventus con il fiato sul collo, la squadra di Simone Inzaghi non vede un altro risultato possibile che non sia quello della vittoria. I tre punti sarebbero importanti anche in chiave Champions League, infondendo ulteriori convinzioni nel club nerazzurro in vista dell’Arsenal.