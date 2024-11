I 5 700 posti auto l’ondata di fango l’evacuazione tardiva | la trappola mortale nel parcheggio del centro commerciale di Aldaya – I video

Leggi tutto su Open.online

Non è una questione di «se», ma di «quanti». A tre giorni dalle piogge torrenziali che in Spagna hanno devastato la comunità Valenciana, i sommozzatori dell’Unità militare di emergenza sono riemersi daldelBonaire, fuori dalla cittadina di, con le lacrime agli occhi. Lì sotto si trovano decine e decine di corpi. «Quelè un cimitero», le parole trattenute a stento dai militari. Mentre l’alluvione raggiungeva l’apice e l’acqua iniziava a gonfiare le strade, centinaia di persone e famiglie passeggiavano tra i negozi aperti del Bonaire, ilpiù grande di Spagna, per lo shopping pre Halloween. Ignare che intorno alla struttura si stava accumulando una valanga die pioggia dalla potenza devastante.