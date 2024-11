Tg24.sky.it - Giovane ucciso nel Napoletano, il 17enne fermato ha confessato

Hailnella serata di ieri per l'omicidio di Santo Romano, il 19enne che nella notte tra venerdì e sabato, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è morto dopo essere stato colpito da un proiettile al culmine di una lite tra gruppi di giovani. Stando a quanto emerge, il- prima di confessare - avrebbe provato a negare. Ilera stato da poco scarcerato dall'Istituto penale minorile di Nisida. Su di lui graverebbero numerosi precedenti penali, con denunce e anche un arresto. I carabinieri hanno chiuso le indagini in poche ore: è bastato infatti visionare alcune immagini dei circuiti di videosorveglianza del Comune in provincia di Napoli per arrivare all'auto del ragazzo e poi direttamente a lui. Si trovava sotto casa, nel quartieredi Barra. Gli inquirenti, comunque, intendono capire chi c'era insieme a lui nella notte tra venerdì e sabato.