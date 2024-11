Imiglioridififa.com - FC 25 Nuovo Obiettivo Live RUSH: Pionieri vs TOTW

appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatovsuscito in data 3 novembre 2024. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!vsAffronta i giocatori e le giocatrici migliori nell’eventoflashvs! Usa gli oggetti giocatoreper ottenere PS e pacchetti bonus. Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 7 Premi finale: 1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 500 SP Inizio 3 novembre – Scadenza: 6 novembre   1 –  Giocane 1 Gioca 1 partita dell’eventoflash:vs. Premio: 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 500 SP 2 – Giocane 3 Gioca 3 partite dell’eventoflash:vs