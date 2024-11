Oasport.it - Europei Ciclocross, Mattia Agostinacchio è il nuovo campione juniores con una gara da applausi!

Leggi tutto su Oasport.it

Un altro oro per l’Italia aglididi Pontevedra!firma la sua personale doppietta dopo il Team Relay di ieri: l’azzurro trionfa in solitaria nella provamaschile, rifilando otto secondi al favorito di giornata, l’austriaco Valentin Hofer,e 10” al belga Mats Vanden Eynde, portando a due ori e un bronzo il conteggio degli azzurri nel medagliere Subito ritmi alti nei primissimi giri, con il gruppo che piano piano si screma. In tanti si staccano, ma gli azzurri rimangono nelle posizioni migliori. Sin dalle prime pedalate èche pare avere la gamba migliore, e lo dimostra nella fase finale. Nel penultimo giro infatti l’azzurro decide di giocarsi le proprie carte e di uscire dalla marcatura dei belgi, che con Lejeune e Vanden Heyden pensano troppo a marcare l’austriaco Valentin Hofer.