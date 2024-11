Iltempo.it - Elly e il piano anti De Luca. La rivolta dei dem campani

Le piattaforme impazzirebbero per assicurarsi l'esclusiva. Una serie scoppiettante ambientata ina, tra intrighi e combinazioni sulla carta quasi proibitive (ma per l'appunto non qui), il duello tra Vincenzo De, il governatore che non vuole sloggiare edSchlein, la segretaria ostinata che si è messa in testa di cacciarlo (ma non ci sta riuscendo). Un confronto che non esclude colpi bassi a ripetizione, cavilli che sembrano usciti dalla letteratura fantasy, litigi a non finire e porte sbattute in faccia, non ci si fa mancare niente. Il risultato produce un loop diabolico, il ritorno del sempre uguale, l'effetto che il governatore sta sperimentando per azzerare i due mandati che ha svolto e involarsi immacolato verso una nuova candidatura.