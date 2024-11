Lanazione.it - D'Angelis: “Crisi climatica, serve patto politico su prevenzione”

Firenze, 3 novembre 2024 - "In Italia ci sarebbe bisogno di un accordo tra tutti i partiti, una tregua un", su un tema fondamentale come quello dellaper far fronte ai cambiamenti climatici. A dirlo è Erasmo D', presidente della Fondazione Earth and Water Agenda (Ewa), intervenuto a una iniziativa in occasione dei 58 anni dall'alluvione di Firenze del 1966. "Noi spendiamo ogni anno come Paese circa sei miliardi solo per riparare i danni dalle alluvioni e 600 milioni per la, bisogna invertire la spesa". Inoltre, sempre sul fronte dellaD'a domanda sul bisogni di ripristinare la struttura di missione per le emergenze ambientali, risponde che è necessario creare "una nuova struttura tecnica a Palazzo Chigi che coordini le 20 strutture delle Regioni, e la Toscana è pronta per farlo.