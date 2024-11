Anteprima24.it - Cosenza-Salernitana 1-1, secondo pareggio di fila per i granata di Martusciello

Tempo di lettura: 2 minutiE’ terminato con la spartizione della posta (1-1) il match del “San Vito-Marulla” con lache è riuscita a rimettere in sesto la gara nella ripresa dopo un primo tempo con più ombre che luci e chiuso con i calabresi avanti 1-0, grazie ad un gol di Florenzi al 37?. Senza gli squalificati Fiorillo e Tello, misterha dovuto fare i conti anche con le assenze degli infortunati Reine-Adelaide e Tongya schierando un undici con tanti volti nuovi (a sorpresa) rispetto al Cesena. Pronti, via e al 5? Strizzolo ha portanto in vantaggio il, ma la rete è stata annullata per un evidente off side. Poi, la gara non ha offerto grandi spunti fino al 37? quando Florenzi ha fatto secco Sepe nonostante il tentativo in extremis di Jaroszynski.