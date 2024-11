Formiche.net - Corsa allo Spazio. La US Space Force lancia l’allarme sulle capacità militari cinesi

Il comandante dellastatunitense, il generale Chance Saltzman, hato un avvertimento riguardo la rapida espansione dellespaziali della Cina, descrivendo il ritmo come “incredibile” e aumentando così i timori di un potenziale conflitto orbitale. Saltzman ha sottolineato l’importanza di collaborare con gli alleati per contrastare le minacce poste da Cina e Russia, durante un tour in Europa volto a sensibilizzare i partner europei sul rischio crescente di guerre nello. L’evoluzione della minaccia spaziale cinese “La quantità di categorie di armi spaziali che la Cina ha creato e la velocità con cui sta avanzando sono estremamente preoccupanti”, ha dichiarato Saltzman, evidenziando come il ritmo dell’innovazione cinese possa rappresentare un pericolo per gli interessi americani.