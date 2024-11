Notizie.com - Come verificare se la casa che vuoi comprare è in regola e non ha abusi edilizi

È importante, prima di concludere la compravendita di un immobile, la presenza di eventuali: tutto quello che c’è da sapere. Uno dei dubbi che può sorgere quando si decide di acquistare un immobile è quello relativo ad eventualivi. Un immobile si definiscevo quando sono stati eseguiti degli interventi che non rispettano le normee in vigore.se lacheè ine non ha(Notizie.com)Per fare un esempio, uno stabile può definirsi tale quando è stato realizzato senza il permesso di costruire o se ha subito degli interventi senza l’autorizzazione delle autorità competenti. Per scoprire se l’immobile che si sta acquistando possa esserevo è necessario seguire una procedura che chiarirà ogni eventuale dubbio in merito.