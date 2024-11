Calcio | il Napoli cade in casa l’Atalanta vince 3-0

Leggi tutto su Ildenaro.it

sconfigge 3-0 ilnel ‘lunch match’ dell’undicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Per gli orobici a segno Lookman con una doppietta al 10? e al 31? e Retegui al 92?. Gli azzurri restano al comando della classifica con 25, 3 in più proprio dei nerazzurri bergamaschi e 4 in più di Inter e Juventus. La ‘Dea’ sblocca il match dopo soli 10 minuti. De Roon rimette dentro un pallone dopo una respinta corta della difesa, il contrasto aereo tra De Ketelaere e Di Lorenzo diventa una sponda per il mancino al volo di Lookman che trafigge il portiere. Immediata la reazione dei padroni diall’11’ con McTominay che controlla e calcia dall’interno della lunetta, ma il palo gli nega il gol.