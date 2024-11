Ascolti TV | Sabato 2 Novembre 2024 Ballando 25 9% 339 mln vs Tú Sí Que Vales 24 9% 34 mln

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 2 Novembre 2024. Ballando 25.9% (3,39 mln) vs Tú Sí Que Vales 24.9% (3,4 mln)

Nella serata di ieri,, su Rai1 la sesta puntata dicon le Stelle ha conquistato 3.834.000 spettatori pari al 21.3% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:44 alle 21:10 e 3.390.000 spettatori pari al 25.9% dalle 21:14 alle 1:21. Su Canale5 la settima puntata di Tú Sí Queha raccolto davanti al video 3.409.000 spettatori con uno share del 24.9% dalle 21:17 alle 00:59 (Buonanotte di 16 minuti a 1.060.000 e il 19%). Su Rai2 Delitti in Famiglia – Il Caso Delfino è la scelta di 279.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha radunato 826.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Rachel raggiunge 339.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Miami Supercops totalizza un a.m. di 493.000 spettatori (3%). Su La7 In Altre Parole conquista 850.000 spettatori con il 4.9%. Su Tv8 le qualifiche di Formula 1 siglano 344.