Anticipazioni sulla terza stagione di Dark Winds | data di uscita e novità

è una serie di successo che ha catturato l'attenzione di pubblico e critica grazie alla sua trama avvincente e alla qualità della narrazione. AMC ha recentemente svelato che ladella serie debutterà il 9 marzo 2025. Con un raro punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes per le prime due stagioni, l'aspettativa è alta per questo nuovo capitolo che segue le indagini del tenente Joe Leaphorn e di Jimm Chee. La trama dellaLa nuovadisarà strutturata in otto episodi e riprenderà sei mesi dopo gli eventi culminanti della seconda. In questo arco narrativo, i protagonisti Joe Leaphorn e Jimm Chee, rispettivamente interpretati da Zahn McClarnon e Kiowa Gordon, si troveranno a indagaremisteriosa scomparsa di due ragazzi.