Ilgiorno.it - Adriano Galliani e la Curva Pieri. C’è chi dice no

Crippa ?è chi“no”. In questi ultimi giorni, sono finite su tutti i giornali vicende di cronaca che hanno intrecciato il mondo del calcio e quello della cronaca nera e addirittura della criminalità organizzata, fra omicidi e gestione opaca di biglietti e merchandising nelle curve di grandi stadi come San Siro. Si è scoperto che c’erano capi ultras che telefonavano sul cellulare privato di allenatori per chiedere biglietti in vista di partite di grande interesse. Nulla di rilevanza penale, al massimo di opportunità. E torna in mente il fatto che un dirigente del Monza di oggi, nei suoi 31 anni al Milan, aveva “pagato” sulla propria pelle il rifiuto a piegarsi a determinate logiche.