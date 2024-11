Ilrestodelcarlino.it - Addio a Sergio Batocco, ucciso a 46 anni da una malattia

Macerata 3 novembre 2024 – Ad appena 46, è morto il maceratese. Da tempo combatteva contro unache, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.era molto conosciuto in città. Dopo aver lavorato in un panificio e alle Poste, aveva aperto il bar e ristorante «La Corta» lungo via dei Velini, che aveva avuto molto successo. Inoltre, era stato allenatore dei piccoli calciatori della Robur e in seguito della Appignanese. Purtroppo le condizioni di salute gli avevano imposto, qualche anno fa, di chiudere il bar e in seguito anche di lasciare l’attività di allenatore. Da un mese era ricoverato alla clinica Marchetti, per l’aggravarsi del suo stato di salute, e lì purtroppo la notte scorsa il suo cuore ha smesso di battere.