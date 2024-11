Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Tammy Abraham in campo con un tutore? Le ultime

Leggi tutto su Dailymilan.it

, per la gara con ilPaulo Fonseca recuperache dovrebbe scendere incon un tutore. Le ultime sulle condizioni Buone notizie in casa: dopo il recupero di Luka Jovic, Paulo Fonseca potrà contare anche super la sfida con il. L’attaccante inglese ha, infatti, recuperato dal problema fisico accusato alla spalla destra durante la gara contro l’Udinese, che lo aveva costretto a saltare le sfide con il Club Brugge e il Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’inglese ha bruciato le tappe e ha anticipato i tempi di recupero, grazie a un tutore particolare che gli permetterà di ottenere almeno la convocazione per la sfida con i brianzoli. Ottime notizie, quindi, per Fonseca, che potrà contare su tutto il reparto offensivo al completo, visto anche il recupero del centravanti serbo.