Verissimo Ruzgar Aksoy e Çagla Demir ospiti oggi | chi sono gli attori di ‘Endless Love’?

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Rüzgare Ça?lasaranno, sabato 2 novembre, anella puntata su Canale 5. Gliturchi protagonisti della serietornano nel salotto di Silvia Toffanin, per la prima volta insieme per raccontarsi. In esclusiva atornano Rüzgare Ça?lache nella serieinterpretano gli amatissimi Tarik e Banu. Per i duequesta non è la prima volta in Italia,già statidi Silvia Toffanin, ma questa volta tornano per raccontarsi e scoprirsi insieme. Rüzgarè nato in Turchia, a Mersin, nel 1981. Ha cominciato la carriera da attore nel 2008 e nel 2019 ottenne la parte di Ercument nella serie ‘Terra amara’. Dal 2015 interpreta ‘Tarik’, il fratello di Kemal, in