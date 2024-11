Lanazione.it - Università dell'età libera, il 5 novembre l'inaugurazione dell'anno accademico

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 22024 -martedì 5dalle 16 alle 18, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, per l’2024/2025’età, con il suo programma di 74 corsi e 36 laboratori, su tematiche varie, tenuti da docenti qualificati nell'ambito'Educazione degli Adulti. I corsi verrsvolti in presenza, in Fad (formazione a distanza), oppure contestualmente sia in presenza che a distanza. All’di martedì 5in Palazzo Vecchio, si legge in una nota, interverrl'assessora all’Educazione e alla formazione Benedetta Albanese, la rettrice Alessandra Petrucci e i docenti (in ordine alfabetico): Luca Capannesi, Rebecca Del Conte, Giuseppe Grazzini, Giancarlo Margheri, Massimo Mazzoni, Roberto Moscardini, Mario Piccioli e Ruggero Maria Stanga.