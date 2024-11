Theo-Leao quel ricordo sbiadito sulla fascia | Fonseca si gioca il Milan a Monza

Leggi tutto su Sportface.it

Sembra quasi che il loro destino sia legato. D’altronde i tifosi delsono stati abituati a pensare aHernandez e Rafacome coppia: i padroni indiscussi di unache negli anni migliori dell’era Pioli era un’arma ingestibile per gli avversari, i protagonisti del-Atalanta che fu preludio dello Scudetto, i leader tecnici di maggior valore in rosa. Sembra passata una vita. Tolta la giornata d’esordio, quandonon era al meglio dopo il rientro dalle nazionali, ilha iniziato cinque partite senza le due stelle dal 1? in campo contemporaneamente. Sia per scelta tecnica (Lazio-), sia per la squalifica del francese e l’esclusione del portoghese (-Udinese e-Napoli). Stasera, in occasione di, il loro destino sembra destinato a separarsi.