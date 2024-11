Ilfogliettone.it - Riparte l’operazione Albania: un nuovo capitolo nella gestione dei flussi migratori

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

Lunedì 4 novembre 2024 segnerà un'importante ripresa dell'Operazione, con la nave della Marina italiana Libra che tornerà a operare nel Mediterraneo centrale, a 20 miglia da Lampedusa. Questa iniziativa ha come obiettivo principale il salvataggio dei naufraghi e il primo screening per identificare i migranti idonei per i centri di accoglienza di Gjader e Shengjin in. L'operazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso ladei, un tema che continua a suscitare dibattiti accesi in Italia e in Europa.Dettagli dell'operazioneLa nave Libra, attualmente ormeggiata a Messina, è stata progettata per monitorare gli arrivi di migranti nel Mediterraneo e per accoglierli a bordo. Solo i migranti maggiorenni, considerati non vulnerabili e provenienti da paesi definiti sicuri, saranno trasferiti nei centri di accoglienza in