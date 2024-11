Ilfoglio.it - Quella folla plaudente in Piazza Venezia fu la nostra vergogna nazionale

Delle tante immagini oscene del ventennio in cui il fascismo ebbe in mano l’Italia e che sono arrivate fino a noi, ai miei occhi la più sconcertante è l’immagine (dovuta a un cinegiornale) digiusto nel momento, il 10 giugno 1940, in cui Benito Mussolini ha appena lanciato dal fatidico balcone la sua famosa dichiarazione ad annunciare che l’Italia avrebbe affiancato la Germania hitleriana nella sua guerra contro Francia e Inghilterra. Ed è come se in, fitta di gente fino all’ultimo centimetro quadro di selciato, esplodesse una gioia illimitata, un entusiasmo del domani quale accade rarissimamente nella storia di una nazione. Come sedichiarazione fosse l’annuncio di qualcosa di gaudioso che il nostro paese intravedeva come un sogno.