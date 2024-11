Operazione Albania | da lunedì la nave Libra tornerà a portare i migranti a Gjader e Shengijn

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - sabato 2 novembre 2024) L’riparte. Da4 novembre ladella Marina italianaa 20 miglia da Lampedusa. Per salvare i naufraghi e fare il primo screening che consenta la selezione di quelli idonei per. Il bel tempo consentirà digli uomini giudicati non vulnerabili e provenienti dai paesi sicuri del decreto nei Cpr del governo Meloni. E anche se nel frattempo sul progetto pende la spada di Damocle giudiziaria. Dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del provvedimento il rischio è che l’Europa superi il decreto italiano sui paesi sicuri. Mettendo una pietra tombale su tutto. Anche se già oggi i giudici possono negare i rimpatri. E su tutto aleggia una teoria del complotto che comprende la riforma della giustizia.