Tg24.sky.it - Napoli, vestite da Harley Quinn con mazza da baseball: denunciate

Due giovanida "", la fiamma di Joker, nemico giurato di Batman, andavano in giro acon unada, la stessa arma utilizzata dall'anti-eroina dell'universo DC Comics. I carabinieri della compagnia Centro ne hanno sequestrate due, una per ogni ragazza travestita da. Sono stateper porto abusivo di arma. Gli altri controlli in cittĂ Le armi sono il tema della notte dei controlli in cittĂ . 8 le persone, 5 sono minorenni. Coltelli di ogni foggia e addirittura una katana, abbinata a un costume da samurai. Durante il servizio di controllo del territorio, svolto con la collaborazione del Reggimento Campania, i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 20enne napoletano.