Agi.it - Morto in un incidente a Oristano Giannino Delogu, inventò il sanificatore anti Covid

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Un imprenditore di 69 anni,, èin unstradale avvenuto nelle prime ore di oggi alle porte di. Viaggiava su una Renault che ha sbandato, è scivolata in una profonda cunetta, nel prolungamento di via Ozieri, a circa duecento metri dal passaggio a livello della stazione ferroviaria., durante la pandemia di, si era fatto conoscere a livello nazionale e internazionale, per aver brevettato un'apposita apparecchiatura, la Sanycar, uno sterilizzatore batteriologico per carrelli supermarket, aeroporti e ospedali. In passato aveva diretto il servizio di nettezza urbana in citta', con la societa' Olme. (AGI)Or1/Rob