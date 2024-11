Iltempo.it - Lucarelli: "Dei miei scontri resta un ricordo. Ecco chi sono i più forti a Ballando"

Arguta, pungente, i suoi interventi spesso dividono, c'è chi dice che una come lei o la si ama o la si critica ferocemente. Di certo i suoi interventi televisivi non passano inosservati, fanno discutere, creano dibattito, come avviene dal 2016 acon le stelle, lo show di Raiuno dove Selvaggiaricopre, con ormai consolidata esperienza, il ruolo della giurata. «È la mia nona edizione di- ci ha detto- Da tempo ero una grande fan di questa trasmissione, una spettatrice assidua del sabato sera. Mi piace guardare tutto quello che non saprei mai fare nella vita,appassionata dei talenti altrui. Poi fui chiamata proprio perché ne scrivevo, commentavo, per questo quando mi hanno scelta come giudice ero entusiasta».