Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Avellino 1-0 (Popovic 2?): Turi ferma De Michele da penalty!

Settima gara del campionato2 degli azzurrini. Allo Stadio “Piccolo” di Cercola arriva l’, decima forza della competizione. Primo tempo 31? –PARA IL RIGORE! Deviene ipnotizzato da, perfetto il suo intervento. Resiste il vantaggio del. 30? – CALCIO DI RIGORE PER L’! Deconquista il. 28? – Esposito sbaglia l’uscita a centrocampo, permettendo a Dedi procedere verso la porta. Il suo tiro non crea pericoli. 27? – Occasione! Desupera De Chiara e Gioielli, il suo tiro a giro sfiora l’incrocio dei pali. 26? –pericoloso con De. Il suo tiro viene ribattuto da Gioielli con il braccio, ma l’arbitro non concede. 24? – Occasione! Pizzella sfodera una splendida parata su, la sua conclusione finisce in corner.