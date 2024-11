Bergamonews.it - La morte nella società contemporanea: proibita e tabù, espressione della cultura consumerista

(Bergamonews.it - sabato 2 novembre 2024) Assenza, più acuta presenza. Vago pensiero di te vaghi ricordi turbano l’ora calma e il dolce sole. Dolente il petto ti porta, come una pietra leggera. Attilio Bertolucci Quando salgo alla Rocca passando per via Solata mi sorprendo ogni volta a guardare le numerose “porte del morto” disposte lungo la strada. Erano una tipica struttura delle abitazioni medievali, poste accanto alla porta di ingresso principale che si distinguevano, oltre che per la loro forma piccola e stretta, anche per la loro collocazione rialzata al piano stradale. L’usanza medievale era di far passare la bara, con il corpo con i piedi in avanti,?dalla porta più stretta perché lo spirito del morto potesse rimanere dentro la casa. Ce lo ha raccontato, in quel saggio che è stato illuminante per molti di noi, Philippe Ariès, Storiain Occidente (Laterza).