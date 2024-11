La Lazio low cost è uno spettacolo | Lotito porta a scuola Juventus Milan e Roma|Primapagina

Leggi tutto su Justcalcio.com

Il campionato è ancora lungo, la stagione – coppe comprese – lo è ancora di più, certo. Ma vedere ladi Marco Baroni arrampicarsi al terzo posto della classifica dopo le prime 10 giornate di campionato e a punteggio pieno in Europa League, oltre a mostrare un calcio organizzato e di qualità, è proprio un bello. La dimostrazione plastica che per fare calcio non servano necessariamente imponenti quantità di denaro, ma soprattutto competenza e idee. Incarnate da Claudio, presidente alla vecchia maniera e dai metodi piuttosto decisi, che non piaceranno a tutti ma che alla fine, salvo qualche raro passaggio a vuoto, pagano spesso e volentieri.