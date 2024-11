Inter-news.it - Inter, staffetta Taremi-Lautaro Martinez fondamentale. Inzaghi ha già la soluzione

Se il primo approccio sarà il Venezia di Eusebio Di Francesco, in casasi pensa anche a come gestire le forze in vista della Champions League e della sfida contro il Napoli di settimana prossima. RIPOSO – In vista della delicata sfida contro il Venezia nonostante la disparità tecnica, Simonesa bene che dovrà gestire le forze per far fronte al trittico di partite che andrà a dire tantissimo sul futuro della Serie A e della squadra di Simone. Dopo il Venezia ci sarà il primo vero match-point di Champions League con l’arrivo a San Siro dell’Arsenal. Domenica prossima invece, sempre al Meazza, ci sarà il Napoli di Antonio Conte e Romelu Lukaku. Entrambi arriveranno come ex nerazzurri che hanno vinto l’ultimo scudetto proprio a Milano.